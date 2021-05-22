Ефимова — о мировом рекорде Пилато: «полтинник» — он неолимпийский и не считается

Трёхкратный призёр Олимпийских игр в плавании Юлия Ефимова прокомментировала мировой рекорд Бенедетты Пилато, который 16-летняя итальянка установила на дистанции 50 м брассом в полуфинале чемпионата Европы в Будапеште (Венгрия). Пилато преодолела дистанцию за 29,30 сек., россиянка финишировала вслед за ней.
50 м брассом не является олимпийской дистанцией. Медали Игр разыгрываются только на дистанциях 100 и 200 м брассом.
«Хорошее время, хорошая девочка, но пока у неё очень сильный только «полтинник» — он неолимпийский и не считается. Но она молодец, рада, если честно, за неё. Это прогресс! Плавание не стоит на месте, в брассе особенно. Было затишье, но девочки в брассе подтянулись, и время стало выше, чем раньше. Пока у Пилато только «полтинник», но можно наработать и всё остальное, если правильно поставить тренировочный процесс. Я вот когда-то одни «полтинники» плавала, а сейчас вот 200 м уже как основная дистанция", — приводит слова Ефимовой РИА «Новости».
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