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Российские пловцы завоевали два серебра в комбинированных эстафетах на ЧЕ в Будапеште

Российские пловцы завоевали два серебра в комбинированных эстафетах на ЧЕ в Будапеште
Елена Чистова
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Российские пловцы Климент Колесников, Кирилл Пригода, Михаил Вековищев и Андрей Минаков завоевали серебряные медали в комбинированной эстафете 4х100 м на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште. Победу, во многом усилиями Адама Пити, одержали британцы. Отметим, что в составе российской команды свой этап выиграл только Колесников.

В такой же эстафете у женщин россиянки Мария Каменева, Юлия Ефимова, Светлана Чимрова и Арина Суркова показали аналогичный результат. Свой этап выиграла только Чимрова.

Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Будапешт, Венгрия
Плавание. Мужчины. Комбинированная эстафета. 4х100 м

1. Великобритания – 3.28,59.
2. Россия – 3.29,50.
3. Италия – 3.29,93.

Женщины. Комбинированная эстафета. 4х100 м

1. Великобритания – 3.54,01.
2. Россия – 3.56,25.
3. Италия – 3.56,30.

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