Российские пловцы завоевали два серебра в комбинированных эстафетах на ЧЕ в Будапеште

Российские пловцы Климент Колесников, Кирилл Пригода, Михаил Вековищев и Андрей Минаков завоевали серебряные медали в комбинированной эстафете 4х100 м на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште. Победу, во многом усилиями Адама Пити, одержали британцы. Отметим, что в составе российской команды свой этап выиграл только Колесников.

В такой же эстафете у женщин россиянки Мария Каменева, Юлия Ефимова, Светлана Чимрова и Арина Суркова показали аналогичный результат. Свой этап выиграла только Чимрова.

Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Будапешт, Венгрия

Плавание. Мужчины. Комбинированная эстафета. 4х100 м

1. Великобритания – 3.28,59.

2. Россия – 3.29,50.

3. Италия – 3.29,93.

Женщины. Комбинированная эстафета. 4х100 м

1. Великобритания – 3.54,01.

2. Россия – 3.56,25.

3. Италия – 3.56,30.