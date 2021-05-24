Дмитрий Губерниев оценил выступление сборной России по плаванию на ЧМ

Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление сборной России на чемпионате мира по водным видам спорта, который завершился в Будапеште.

Российская команда выиграла неофициальный командный зачёт, завоевав 42 медали: 20 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых. В соревнованиях пловцов Россия выиграла 22 медали (9-5-8) и стала второй в зачёте, уступив британцам.

«Сборная России не готовилась к предолимпийскому турниру пловцов. Но он завершился для наших ребят блестяще. Да, мы чуть-чуть проиграли Великобритании, но девять золотых медалей — это успех. Поэтому мы должны попытаться взять золото на Играх — впервые с 1996 года.

Предпосылки есть. Колесников, Малютин, Чупков, Рылов. Илья Бородин оставил ярчайшее впечатление. Сто лет мы не выигрывали в комплексе награды такого уровня. И вот 18-летний Бородин смог победить, казалось бы, не в нашей дисциплине.

Девчонки не отстают. Когда мы говорим про молодых спортсменок, про Юлию Ефимову, понимаем, что и Егорова с Кирпичниковой могут бороться за олимпийские награды. Чемпионат Европы прошёл под нагрузками и был частью подготовки к Олимпийским играм. Этот турнир показал огромный резерв сборной. Но он также показал, что есть ещё работа», — рассказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».