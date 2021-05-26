«Звучит как сюр». Сборная России по сёрфингу может вернуться с ЧМ в Сальвадоре без досок

Известный российский сёрфер Сергей Расшиваев рассказал о трудностях, с которыми связано выступление сборной России на чемпионате мира в Сальвадоре. Соревнования пройдут с 29 мая по 6 июня. На чемпионате мира будут разыграны последние путёвки на Олимпийские игры в Токио.
«К сожалению, мы не сможем выступать в форме сборной страны. У нас будет новая форма, пока её не видел. Покажу по прилёту. В команде минус — Анжелика Тиманина. К сожалению, найти ей замену не вышло. Так что в этот раз состав неполный. ⠀
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Авиакомпания, которой мы все летим обратно, отказывается везти доски. Пока неясно, сможем ли мы увезти домой наше оборудование. Знаю, звучит как сюр, но чего только не было. В 2016-м главный спонсор чемпионата мира, национальная страховая компания, отказалась оплачивать лечение травмы, полученной во время хита (заезда), поясняя, что страхует спортсменов только на воде. В 2018 году спонсор чемпионата мира, авиакомпания, потеряла багаж всех сборных. Привезли с опозданием в два дня. Короче, мы морально уже готовы ко многому. Можно желать нам удачи», — написал Расшиваев в своём «инстаграме».
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