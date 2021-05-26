В ВФЛА прокомментировали 4-е место Ласицкене на этапе «Бриллиантовой лиги» в Гейтсхеде

Исполняющий обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), олимпийская чемпионка 2000 года Ирина Привалова прокомментировала выступление трёхкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене на этапе «Бриллиантовой лиги» в Гейтсхеде. Российская спортсменка с результатом 1,88 м заняла лишь четвёртое место, победила полька Камила Лицьвинко.

«Пока не стоит делать преждевременных выводов относительно выступлений Марии. Это были её первые международные старты за долгое время.

Главное, набрать форму к чемпионату России, где будет завершающая стадия отбора на Олимпиаду. Не сомневаюсь, что Мария подойдёт к тому времени в оптимальной форме», — приводят слова Ирины Приваловой «Известия».

