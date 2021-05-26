В ВФЛА прокомментировали 4-е место Ласицкене на этапе «Бриллиантовой лиги» в Гейтсхеде
Поделиться
Исполняющий обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), олимпийская чемпионка 2000 года Ирина Привалова прокомментировала выступление трёхкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене на этапе «Бриллиантовой лиги» в Гейтсхеде. Российская спортсменка с результатом 1,88 м заняла лишь четвёртое место, победила полька Камила Лицьвинко.
«Пока не стоит делать преждевременных выводов относительно выступлений Марии. Это были её первые международные старты за долгое время.
Главное, набрать форму к чемпионату России, где будет завершающая стадия отбора на Олимпиаду. Не сомневаюсь, что Мария подойдёт к тому времени в оптимальной форме», — приводят слова Ирины Приваловой «Известия».
Комментарии
Рекомендуем вам
- 26 мая 2021
-
10:13
-
09:56
-
09:41
-
08:45
-
08:27
- 25 мая 2021
-
23:38
-
23:22
-
23:03
-
21:52
-
21:42
-
21:23
-
20:43
-
19:39
-
18:59
-
16:32
-
16:24
-
16:06
-
13:18
-
12:41
-
12:16
-
10:57
-
10:41
-
09:59
-
09:32
- 24 мая 2021
-
22:48
-
22:29
-
19:53
-
18:56
-
18:20
-
18:03
-
17:47
-
16:11
-
13:13
-
13:04
-
12:29
Партнерский контент
Рекомендуем вам