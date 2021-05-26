Борзаковский: иностранцы могут выступать после допинга, наши — нет. Это правильно?

Олимпийский чемпион в беге на 800 м, главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский высказал мнение, что спорт излишне политизирован, и привёл в пример ситуацию с допингом.
«В спорт в целом вошла политика. Посмотрите, что сейчас творится в мировом спорте. То есть не по отношению к нашей стране, а в целом.
Предположим, атлеты из других стран, имеющие допинговую историю, после этого могут соревноваться дальше. Наши же атлеты – нет. Это считается, что мы заложники ситуации прошлых лет. Это правильно?
Сейчас по отношению к нынешнему поколению, которое вообще никакого отношения к прошлым годам не имеет… На мой взгляд, они не должны быть заложниками ситуации, но ситуация складывается по-другому», — рассказал Борзаковский в интервью YouTube-каналу «Eurosport Интервью».
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