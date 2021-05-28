Тайгер Вудс — об автоаварии: это более болезненно, чем всё, что я когда-либо испытывал

Американский гольфист Тайгер Вудс, попавший в автомобильную аварию в Южной Калифорнии 23 февраля, в результате которой он получил множественные травмы ног, рассказал, как проходит реабилитация.

«Я хорошо разбираюсь в процессах реабилитации из-за моих прошлых травм, но это было более болезненно, чем всё, что я когда-либо испытывал. Я проходил курсы физиотерапии. Я выполняю свои повседневные обязанности каждый день и сейчас сосредоточен на своей цели №1 — ходить самостоятельно. Делаю это шаг за шагом. Это было невероятно, я получил так много поддержки от людей как из, так и вне сферы гольфа. Это очень много значит для меня и очень помогло мне», — приводит слова Тайгера Вудса ESPN.

Машина, за рулём которой находился Вудс, вылетела с трассы в кювет и перевернулась. Спасатели извлекли 45-летнего спортсмена из автомобиля с помощью гидравлических ножниц. С многочисленными травмами и переломами ног на машине скорой помощи его доставили в больницу, где спортсмен перенёс операцию на голени и голеностопе.