Татьяна Лебедева — о допинге: вместо того, чтобы признать ошибки, мы начали изворачиваться

Российская легкоатлетка, олимпийская чемпионка 2004 года Татьяна Лебедева, выступавшая в прыжках в длину и тройном прыжке, поделилась мнением о ситуации с допингом в российской лёгкой атлетике.

«Российскую лёгкую атлетику раскачивает из стороны в сторону, это факт. Важно даже не то, что нас прессуют — у России же была дорожная карта, которую мы, к сожалению, не выполнили. Опять же справка Данила Лысенко. Вместо того. чтобы признать наши ошибки, мы начали изворачиваться, а в Европе такой менталитет, что если ты не признаёшь факты, а упираешься, то это начинает вызывать злость. В итоге вместо того, чтобы восстановить нашу лёгкую атлетику в правах, её обложили ещё большими штрафами, увеличивая их сколько угодно, понимая, что мы никуда не денемся. Поскольку, например, позиция предполагаемого бойкота обернётся только тем, что нас не допустят до Олимпиад ещё на два цикла, из-за чего пострадают все наши спортсмены, а не только легкоатлеты.



Во главе лёгкой атлетики должен стоять человек, который всем сердцем любит лёгкую атлетику, а не обычный функционер, назначаемый сверху, с задачей всё порешать. Сколько за последние годы человек было во главе федерации: Балахничев, Зеличенок, Шляхтин, Иванов, сейчас Привалова. Люди меняются, а воз, как говорится, и ныне там. При этом ставить во главе руководства бизнесмена, который, что называется, откупится, тоже не вариант, поскольку сама проблема не будет решена, в этом случае нас продолжат «доить». И даже получая деньги, нас не вернут в члены международной федерации, давая возможность выступать только отдельным спортсменам, и то под нейтральным статусом. Когда в федерации были люди, располагающие финансовыми возможностями, то нужно было пускать эти средства не на выплату штрафов, а на перезагрузку, включающую в себя проведение соревнований. Выход с ними на СМИ, телевидение», — цитирует Лебедеву «Реальное время».