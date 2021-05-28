Мария Ласицкене получила травму и снялась с ближайших стартов

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту, россиянка Мария Ласицкене травмировала бедро, из-за чего будет вынуждена пропустить ближайшие старты. Об этом рассказала менеджер спортсменки Ольга Назарова.

«Мария во время тренировки получила травму задней поверхности бедра и сегодня же прошла медицинское обследование. Из-за этого повреждения спортсменка будет вынуждена пропустить ближайшие старты.

Надеемся, что Мария сумеет полностью восстановиться к чемпионату России, который пройдёт с 23 по 27 июня в Чебоксарах», — приводит слова Назаровой ТАСС.

Ранее в мае Ласицкене приняла участие в двух соревнованиях. На турнире в Дессау (Германия) российская спортсменка с результатом 1,80 метра стала седьмой, на этапе «Бриллиантовой лиги» в Гейтсхеде — четвёртой, показав результат 1,88 метра.