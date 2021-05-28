Российские волейболисты стартовали в Лиге наций с победы над Нидерландами

Мужская сборная России по волейболу уверенно стартовала в Лиге наций. В матче первого тура российские волейболисты нанесли поражение команде Нидерландов со счётом 3:1 (25:19, 25:22, 18:25, 25:20).

Подопечные Туомаса Саммелвуо уверенно выиграли первую партию, вторая получилась более равной, но концовка осталась за россиянами. В третьем сете россияне не справились с подачей Нимира Абдель-Азиза, но в четвёртой партии всё вернулось на свои места.

24 очка принёс сборной России Максим Михайлов, 13 очков на счету Артёма Вольвича. Оба сделали по три эйса. Шесть результативных блоков поставил Илья Власов. У Нидерландов 29 очков в активе Абдель-Азиза, шесть из них на подаче.

Волейбол. Лига наций. Мужчины. Италия

Предварительный этап. Первый тур

Нидерланды — Россия — 1:3 (19:25, 22:25, 25:18, 20:25).