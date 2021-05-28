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Анжелика Сидорова стала седьмой в прыжках с шестом на этапе «Бриллиантовой лиги» в Дохе

Анжелика Сидорова стала седьмой в прыжках с шестом на этапе «Бриллиантовой лиги» в Дохе
Елена Чистова
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Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова заняла седьмое место в прыжках с шестом на втором этапе «Бриллиантовой лиги» в Дохе. Для спортсменки этот старт стал первым на международной арене с 2019 года, когда там же, в Дохе, она выиграла чемпионат мира.

Сидорова завершила соревнования с результатом 4,64 метра. Анжелика с первой попытки преодолела планку на высоте 4,50 и 4,64, но не сумела взять высоту 4,74.

Победу одержала американка Кэти Нейджотт, показавшая лучший результат сезона в мире — 4,84 метра. Второе место заняла её соотечественница Сэнди Моррис, уступившая Нейджотт по количеству попыток. Отметим, что обе американки повторили рекорд соревнований, который ранее принадлежал Моррис. Бронзовым призером стала британка Холли Брэдшоу (4,74).

Сидорова является чемпионкой Европы, дважды — чемпионкой Европы в помещении. Личным рекордом 29-летней спортсменки является высота 4,95 м.

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