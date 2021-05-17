Анжелика Сидорова: моё отношение к Олимпиаде поменялось

Чемпионка мира 2019 года в прыжках с шестом Анжелика Сидорова рассказала, как изменилось её отношение к Олимпиаде после недопуска российских легкоатлетов на Игры-2016.

«Не могу сказать, что разочаровалась в олимпийском движении: это слишком громкие слова, будто претензия к большой системе, о которой я не всё знаю. Но именно моё отношение к Олимпиаде – да, поменялось. Раньше она для меня была как праздник, который может случиться, возможно, раз в жизни. Событие невероятного масштаба, от мыслей о котором внутри начинали порхать бабочки. Понятно, что это очень-очень важные соревнования, но и как будто бы нечто больше. Это чувство праздника поначалу вообще сошло на нет, потом дрожь немного вернулась, но ощущения, конечно, совсем другие.

Сейчас Олимпиада для меня – самый ответственный старт, к которому я очень долго шла и должна подойти в максимально хорошей форме. Восхищения как от праздника нет – но вдруг это и хорошо? Может, эти ощущения и не нужны, может, без них выступать будет даже легче?» – приводит слова Сидоровой Sports.ru.