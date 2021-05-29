Матыцин прокомментировал предложение о начале проведения Всероссийских арктических игр

Предложение о проведении Всероссийских арктических игр может быть рассмотрено к 2023-2024 годам. Об этом сообщил министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.



Данную идею во время совещания «Российская Арктика — территория спорта и туризма» выдвинул в Норильске помощник президента страны Игорь Левитин.



«Это предложение реально рассмотреть к 2023-2024 годам. Думаю, регионы поддержат. По итогам совещания мы выйдем к правительству и президенту Российской Федерации. Если получим позитивный отклик, тогда начнём подготовку», — приводит слова Матыцина ТАСС.



Ранее министр спорта России рассказал о необходимости развития спорта в Арктике, подчеркнув, что это является основным элементом стратегии национальной безопасности страны.

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