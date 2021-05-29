Матыцин прокомментировал предложение о начале проведения Всероссийских арктических игр
Поделиться
Предложение о проведении Всероссийских арктических игр может быть рассмотрено к 2023-2024 годам. Об этом сообщил министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.
Данную идею во время совещания «Российская Арктика — территория спорта и туризма» выдвинул в Норильске помощник президента страны Игорь Левитин.
«Это предложение реально рассмотреть к 2023-2024 годам. Думаю, регионы поддержат. По итогам совещания мы выйдем к правительству и президенту Российской Федерации. Если получим позитивный отклик, тогда начнём подготовку», — приводит слова Матыцина ТАСС.
Ранее министр спорта России рассказал о необходимости развития спорта в Арктике, подчеркнув, что это является основным элементом стратегии национальной безопасности страны.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 29 мая 2021
-
11:21
-
11:06
-
10:51
-
10:25
-
09:32
-
00:52
-
00:38
-
00:21
- 28 мая 2021
-
23:33
-
20:49
-
20:34
-
20:17
-
19:58
-
19:16
-
19:01
-
18:58
-
18:47
-
17:37
-
16:51
-
16:03
-
15:37
-
14:59
-
14:35
-
13:12
-
12:22
-
12:04
-
10:42
-
08:43
-
08:00
-
00:33
-
00:05
- 27 мая 2021
-
23:23
-
23:00
-
22:19
-
21:15
Партнерский контент
Рекомендуем вам