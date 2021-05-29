«Синара» и «Норникель» одержали победы в первых полуфиналах ЧР по мини-футболу

Екатеринбургская «Синара» и «Норникель» одержали победы в первых матчах полуфинальных серий чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги.
«Норникель» на своей площадке обыграл «Тюмень» со счётом 4:1. Все мячи были забиты во втором тайме. Родригиньо, Алекс и Руслан Кудзиев за четыре минуты после перерыва сделали счёт 3:0. В оставшееся время соперники отличились ещё по разу.
В Екатеринбурге «Синара» в дополнительное время нанесла поражение московскому «КПРФ» со счётом 7:4. Основное время завершилось вничью – 4:4. В овертайме дубль оформил Сергей Абрамов, ещё один гол на счету Дмитрия Прудникова.
Вторые матчи серий до трёх побед состоятся завтра, 30 мая, на тех же площадках.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига
Полуфинал. Первые матчи
«Норникель» — «Тюмень» — 4:1 (0:0).
«Синара» (Екатеринбург) – «КПРФ» (Москва) – 7:4 д. в. (3:3, 1:1).
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