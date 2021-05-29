Российский гроссмейстер Ян Непомнящий не сумел выйти в финал супертурнира FTX Crypto Cup, шестого соревнования серии Meltwater Champions Chess Tour.
Сегодня, 29 мая, во втором полуфинальном матче шахматного онлайн-турнира Непомнящий проиграл американцу Уэсли Со со счётом 1:2. Поединок стартовал с двух ничьих, а третью партию выиграл американец. В первом матче, который прошёл накануне, Со победил Непомнящего со счётом 2,5:1,5.
Соперником Со в финале станет действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, который во втором полуфинальном матче взял верх над азербайджанцем Теймуром Раджабовым – 3:1. Первый матч завершился со счётом 2:2.
Финал и матч за третье место состоятся 30 и 31 мая. По регламенту в случае ничьей соперники сыграют две партии блиц (5+3) и при необходимости — «армагеддон».
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