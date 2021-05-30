Определились победители чемпионата России по спортивной ходьбе на дистанции 20 и 50 км

Определились победители чемпионата России по спортивной ходьбе, который проходит в Чебоксарах.

На дистанции 20 км первое место среди женщин завоевала Елена Лашманова, олимпийская чемпионка Игр-2012 в Лондоне. Её результат — 1 час 27 минут 52 секунды. Рейхан Каграманова заняла вторую строчку с результатом 1 час 28 минут 13 секунд. Третье место заняла Марина Новикова с результатом 1 час 32 минуты 4 секунды.

У мужчин на 20 км первенствовал Антон Курбатов (1 час 20 минут 16 секунд), вторым стал Алексей Кудашкин (1 час 22 минуты 30 секунд), третье место занял Сергей Широбоков (1 час 24 минуты 10 секунд).

На дистанции 50 км у женщин золото завоевала Маргарита Никифорова (4 ч. 3 мин. 7 сек.), вторую строчку заняла Кристина Любушкина (4 ч. 19 мин. 37 сек.), третьей стала Анастасия Калашникова (4 ч. 29 мин. 37 сек.).

У мужчин на данной дистанции первую строчку занял Сергей Раков (3 ч. 44 мин. 46 сек.), серебро завоевал Николай Максимов (3 ч. 50 мин. 36 сек.), третьим стал Сергей Шарыпов (3 ч. 52 мин. 39 сек.).