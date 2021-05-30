Юлия Зыкова завоевала серебро чемпионата Европы в стрельбе из винтовки из трёх положений

Российская спортсменка Юлия Зыкова завоевала серебряную медаль в стрельбе из малокалиберной винтовки с дистанции 50 метров из трех положений на чемпионате Европы по пулевой и стендовой стрельбе, который проходит в Осиеке (Хорватия).

В финале Зыкова показала результат 462,9 балла, уступив итальянке Софии Чеккарелло (464,7). Бронзовым призёром стала норвежка Жанетт Хегг Дуэстад (453,1).

Зыкова — бронзовый призёр чемпионата мира, победительница Европейских игр, обладательница двух золотых медалей Всемирных военных игр. Ранее на чемпионате Европы в Осиеке 25-летняя спортсменка завоевала золото в командных соревнованиях в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров.

Соревнования завершатся 6 июня.