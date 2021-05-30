«Енисей-СТМ» в рекордный 11-й раз выиграл чемпионат России по регби

Красноярский «Енисей-СТМ» защитил титул чемпиона России по регби, повторно обыграв пензенский «Локомотив» в финальной серии. Встреча в Пензе завершилась со счётом 29:13 в пользу красноярской команды. В первой игре, прошедшей неделю назад, «Енисей-СТМ» одержал победу со счётом 48:6.



«Енисей-СТМ» стал самым титулованным клубом России, выиграв чемпионат страны в пятый раз подряд и в 11-й раз в истории. По количеству чемпионств «Енисей-СТМ» опередил другой красноярский клуб «Красный Яр» (10 титулов). В этот раз «Красный Яр» стал бронзовым призёром.

Регби. Чемпионат России. Мужчины

Финал. Второй матч

“Локомотив” (Пенза) — “Енисей-СТМ” (Красноярск) — 13:29 (6:12).

Попытки: Ягудин – Елгин, Оливье, Михальцов, Узунов

Реализации: Янюшкин – Гайсин (2)

Штрафные: Янюшкин (2)

Первый матч — 6:48.