«Енисей-СТМ» в рекордный 11-й раз выиграл чемпионат России по регби

Красноярский «Енисей-СТМ» защитил титул чемпиона России по регби, повторно обыграв пензенский «Локомотив» в финальной серии. Встреча в Пензе завершилась со счётом 29:13 в пользу красноярской команды. В первой игре, прошедшей неделю назад, «Енисей-СТМ» одержал победу со счётом 48:6.
«Енисей-СТМ» стал самым титулованным клубом России, выиграв чемпионат страны в пятый раз подряд и в 11-й раз в истории. По количеству чемпионств «Енисей-СТМ» опередил другой красноярский клуб «Красный Яр» (10 титулов). В этот раз «Красный Яр» стал бронзовым призёром.
Регби. Чемпионат России. Мужчины
Финал. Второй матч
“Локомотив” (Пенза) — “Енисей-СТМ” (Красноярск) — 13:29 (6:12).
Попытки: Ягудин – Елгин, Оливье, Михальцов, Узунов
Реализации: Янюшкин – Гайсин (2)
Штрафные: Янюшкин (2)
Первый матч — 6:48.
- 30 мая 2021
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