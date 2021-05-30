Во время полумарафона «ЗаБег» в Калининграде умер один из участников

Сегодня, 30 мая, во время полумарафона «ЗаБег» в Калининграде умер один из участников — Юрий Турков.

«Организм 34-летнего участника забега на дистанцию 21,1 км не справился с нагрузкой. Несмотря на то, что дежурившие на маршруте медики незамедлительно провели реанимационные действия, спасти спортсмена они не смогли.



Перед выходом на дистанцию Юрий прошёл медицинскую комиссию и получил справку о допуске к забегу. Для нас безопасность и здоровье каждого участника Всероссийского полумарафона — главный приоритет. Мы рассчитываем в ближайшее время получить официальную информацию о причинах смерти участника. Окажем близким возможное содействие, скорбим вместе с ними...» — сообщается на странице «ЗаБег» в «Инстаграме».