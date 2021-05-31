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У чемпиона Европы по кроссу обнаружили почти полкилограмма наркотических средств

У чемпиона Европы по кроссу обнаружили почти полкилограмма наркотических средств
Яна Метлёва
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В Москве задержали чемпиона Европы по кроссу среди юниоров Ильгизара Сафиуллина по подозрению в распространении наркотиков, сообщает РЕН ТВ. На данный момент он находится под домашним арестом. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконный оборот наркотиков».

В ходе обысков в квартире подозреваемого обнаружили наркотическое средство – мефедрон, масса которого составила более 470 граммов. Вместе с Сафиуллиным был также задержан его сообщник, которому он якобы передал наркотические средства.

В 2010 году Сафиуллин становился чемпионом Европы по легкоатлетическому кроссу среди юниоров на дистанции 3 тыс. метров. Также он завоёвывал золотую медаль на этой же дистанции на Универсиаде в Казани.

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