У чемпиона Европы по кроссу обнаружили почти полкилограмма наркотических средств

В Москве задержали чемпиона Европы по кроссу среди юниоров Ильгизара Сафиуллина по подозрению в распространении наркотиков, сообщает РЕН ТВ. На данный момент он находится под домашним арестом. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконный оборот наркотиков».

В ходе обысков в квартире подозреваемого обнаружили наркотическое средство – мефедрон, масса которого составила более 470 граммов. Вместе с Сафиуллиным был также задержан его сообщник, которому он якобы передал наркотические средства.

В 2010 году Сафиуллин становился чемпионом Европы по легкоатлетическому кроссу среди юниоров на дистанции 3 тыс. метров. Также он завоёвывал золотую медаль на этой же дистанции на Универсиаде в Казани.