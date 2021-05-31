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Пойманная на допинге олимпийская чемпионка Каниськина выиграла праймериз «ЕР»

Пойманная на допинге олимпийская чемпионка Каниськина выиграла праймериз «ЕР»
Елена Чистова
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Олимпийская чемпионка 2008 года, чемпионка мира 2007 года по спортивной ходьбе Ольга Каниськина выиграла праймериз «Единой России» в Республике Мордовия, сообщается на сайте партии. Спортсменка выставила свою кандидатуру на выборы в Государственное собрание Мордовии по Коваленковскому одномандатному избирательному округу.

В ходе предварительного голосования, которое проходило с 24 по 30 мая, Каниськину поддержали 2818 человек. Её основная соперница — заведующая ревматологическим отделением ГБУЗ РМ МРЦКБ Лариса Солодовникова — получила 2682 голоса избирателей. Окончательные результаты голосования станут известны в начале июня.

В 2015 году Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало Каниськину на три года и два месяца, начиная с октября 2012 года. В 2016 году спортивный арбитражный суд CAS аннулировал все результаты спортсменки с 15 августа 2009 года по 15 октября 2012 года за нарушение антидопинговых правил.

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