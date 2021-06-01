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Российская легкоатлетка получила вторую дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил

Российская легкоатлетка получила вторую дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил
Александр Насонов
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Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) повторно дисквалифицировала легкоатлетку Наталью Садилову за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Ранее Садилова была дисквалифицирована за употребление запрещённых препаратов. Теперь спортсменку дисквалифицировали на четыре года за нарушение п. 10.11.1 Общероссийских антидопинговых правил («Запрет на участие в течение срока дисквалификации»). Срок действия новой дисквалификации — с 27 июня 2023 года по июнь 2027 года.

Также подтверждены дисквалификации Анастасии Шукшиной и Александры Тимофеевой, о которых сообщалось ранее. Шукшина дисквалифицирована на два года, Тимофеева — на четыре. Их также уличили в употреблении запрещённых препаратов.

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