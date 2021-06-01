Российские волейболистки потерпели второе поражение в Лиге наций, уступив сборной Бразилии

Женская сборная России по волейболу потерпела второе поражение в Лиге Наций — 2021. Со счётом 0:3 (20:26, 11:25, 18:25) российские волейболистки уступили сборной Бразилии.
Самой результативной в составе сборной России стала Ксения Смирнова, принёсшая команде восемь очков. Семь баллов на счету Арины Федоровцевой, по шесть очков набрали сразу две россиянки: Татьяна Кошелева и Ирина Воронкова.
Ранее россиянки обыграли сборные Германии, Бельгии и Италии, а также уступили команде Нидерландов.
Волейбол. Лига наций. Женщины. Римини, Италия
Предварительный этап. 5-й тур
Россия — Бразилия — 0:3 (20:26, 11:25, 18:25).
В соревнованиях участвуют сборные из 16 стран: Бельгии, Бразилии, Германии, Доминиканской Республики, Италии, Канады, Китая, Нидерландов, Польши, Южной Кореи, России, Сербии, Таиланда, Турции, США и Японии. По результатам предварительного раунда в 1/2 финала выйдут четыре лучшие команды.
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