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Переход Анны Седойкиной занял пятое место в списке лучших гандбольных трансферов сезона

Переход Анны Седойкиной занял пятое место в списке лучших гандбольных трансферов сезона
Лидия Шейко
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Сайт Handball-planet.com составил десятку лучших трансферов в сезоне-2020/21. Первую строчку заняла норвежка Нура Мерк, которая ушла из «Бухареста» и вернулась на родину в «Кристиансанд». С новым клубом полусредняя стала победительницей чемпионата страны и Лиги чемпионов.

Пятое место в рейтинге занимает вратарь сборной России Анна Седойкина, которая покинула «Ростов-Дон» ради ЦСКА. С ЦСКА она выиграла в Суперлиге и сыграла в «Финале четырёх» Лиги чемпионов.

Восьмую позицию занимает трансфер датчанки Катрин Хайндаль из «Оденсе» в ЦСКА, а замыкает рейтинг представительница Франции Грас Заади, которая перешла из «Меца» в «Ростов-Дон».

Топ-10 трансферов сезона-2020/21:

1. Нура Мерк — из «Бухареста» в «Кристиансанд»

2. Джурджина Яукович — из «Будучности» в «Брест»

3. Бруна Де Паула — из «Флери» в «Нант»

4. Эмили Бельк — из «Тюрингера» в «Ференцварош»

5. Анна Седойкина — из «Ростов-Дона» в ЦСКА

6. Виктория Лукач — из «Ференцвароша» в «Дьер»

7. Йована Ковачевич — из «Эрда» в «Байя-Маре»

8. Катрин Хайндаль — из «Оденсе» в ЦСКА

9. Чамила Мичиевич — из «Дунауйвароша» в «Мец»

10. Грас Заади — из «Меца» в «Ростов-Дон»

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