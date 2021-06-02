Переход Анны Седойкиной занял пятое место в списке лучших гандбольных трансферов сезона

Сайт Handball-planet.com составил десятку лучших трансферов в сезоне-2020/21. Первую строчку заняла норвежка Нура Мерк, которая ушла из «Бухареста» и вернулась на родину в «Кристиансанд». С новым клубом полусредняя стала победительницей чемпионата страны и Лиги чемпионов.



Пятое место в рейтинге занимает вратарь сборной России Анна Седойкина, которая покинула «Ростов-Дон» ради ЦСКА. С ЦСКА она выиграла в Суперлиге и сыграла в «Финале четырёх» Лиги чемпионов.



Восьмую позицию занимает трансфер датчанки Катрин Хайндаль из «Оденсе» в ЦСКА, а замыкает рейтинг представительница Франции Грас Заади, которая перешла из «Меца» в «Ростов-Дон».

Топ-10 трансферов сезона-2020/21:



1. Нура Мерк — из «Бухареста» в «Кристиансанд»



2. Джурджина Яукович — из «Будучности» в «Брест»



3. Бруна Де Паула — из «Флери» в «Нант»



4. Эмили Бельк — из «Тюрингера» в «Ференцварош»



5. Анна Седойкина — из «Ростов-Дона» в ЦСКА



6. Виктория Лукач — из «Ференцвароша» в «Дьер»



7. Йована Ковачевич — из «Эрда» в «Байя-Маре»



8. Катрин Хайндаль — из «Оденсе» в ЦСКА



9. Чамила Мичиевич — из «Дунауйвароша» в «Мец»



10. Грас Заади — из «Меца» в «Ростов-Дон»