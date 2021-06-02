Переход Анны Седойкиной занял пятое место в списке лучших гандбольных трансферов сезона

Сайт Handball-planet.com составил десятку лучших трансферов в сезоне-2020/21. Первую строчку заняла норвежка Нура Мерк, которая ушла из «Бухареста» и вернулась на родину в «Кристиансанд». С новым клубом полусредняя стала победительницей чемпионата страны и Лиги чемпионов.
Пятое место в рейтинге занимает вратарь сборной России Анна Седойкина, которая покинула «Ростов-Дон» ради ЦСКА. С ЦСКА она выиграла в Суперлиге и сыграла в «Финале четырёх» Лиги чемпионов.
Восьмую позицию занимает трансфер датчанки Катрин Хайндаль из «Оденсе» в ЦСКА, а замыкает рейтинг представительница Франции Грас Заади, которая перешла из «Меца» в «Ростов-Дон».
Топ-10 трансферов сезона-2020/21:
1. Нура Мерк — из «Бухареста» в «Кристиансанд»
2. Джурджина Яукович — из «Будучности» в «Брест»
3. Бруна Де Паула — из «Флери» в «Нант»
4. Эмили Бельк — из «Тюрингера» в «Ференцварош»
5. Анна Седойкина — из «Ростов-Дона» в ЦСКА
6. Виктория Лукач — из «Ференцвароша» в «Дьер»
7. Йована Ковачевич — из «Эрда» в «Байя-Маре»
8. Катрин Хайндаль — из «Оденсе» в ЦСКА
9. Чамила Мичиевич — из «Дунауйвароша» в «Мец»
10. Грас Заади — из «Меца» в «Ростов-Дон»
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