Анатолий Карпов назвал топ-9 шахматистов в истории

Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов рассказал, кого считает лучшими шахматистами в истории. Карпова попросили назвать топ-10 шахматистов, он назвал девять фамилий, в том числе себя.

«Каспаров, Карпов, Фишер, Таль, Ботвинник, Алехин, Капабланка… Карлсен, Ананд… Десятого легко найдём», — расссказал Анатолий Карпов в эфире телепередачи «Познер» на Первом канале.

Все перечисленные Карповым шахматисты были чемпионами мира. Магнус Карлсен удерживает это звание с 2013 года.

Также Анатолия спросили, считает ли он, что лучший шахматист — Бобби Фишер, одиннадцатый чемпион мира.

«Вообще по результатам шахматист номер один — я», — заявил он.

Карпов был чемпионом мира с 1975 по 1985 год, он уступил это звание Гарри Каспарову.

