Анатолий Карпов назвал топ-9 шахматистов в истории
Поделиться
Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов рассказал, кого считает лучшими шахматистами в истории. Карпова попросили назвать топ-10 шахматистов, он назвал девять фамилий, в том числе себя.
«Каспаров, Карпов, Фишер, Таль, Ботвинник, Алехин, Капабланка… Карлсен, Ананд… Десятого легко найдём», — расссказал Анатолий Карпов в эфире телепередачи «Познер» на Первом канале.
Все перечисленные Карповым шахматисты были чемпионами мира. Магнус Карлсен удерживает это звание с 2013 года.
Также Анатолия спросили, считает ли он, что лучший шахматист — Бобби Фишер, одиннадцатый чемпион мира.
«Вообще по результатам шахматист номер один — я», — заявил он.
Карпов был чемпионом мира с 1975 по 1985 год, он уступил это звание Гарри Каспарову.
Новость по темеАнатолий Карпов: Иосиф Сталин для меня по достижениям — плюс
Комментарии
Рекомендуем вам
- 3 июня 2021
-
10:12
-
09:59
-
09:26
- 2 июня 2021
-
23:03
-
22:46
-
22:24
-
19:30
-
17:57
-
17:51
-
17:23
-
14:08
-
13:46
-
13:43
-
13:29
-
13:24
-
13:07
-
12:21
-
00:01
- 1 июня 2021
-
23:38
-
20:17
-
19:58
-
18:01
-
15:03
-
14:30
-
13:16
-
11:36
-
10:45
-
10:04
-
09:20
-
09:07
-
00:57
- 31 мая 2021
-
23:54
-
22:42
-
22:21
-
21:26
Партнерский контент
Рекомендуем вам