Экс-зампредседателя ОКР Алёшина и антидопингового координатора ВФЛА обвинили в растрате

Бывшему зампредседателя Олимпийского комитета России (ОКР) Геннадию Алёшину и антидопинговому координатору Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Роберту Попову предъявлено обвинение в пособничестве в растрате в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками органов следствия в Москве допрошены Алёшин Геннадий Петрович и Попов Роберт Леонидович. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в присвоении или растрате организованной группой либо в особо крупном размере)» — сообщил собеседник агентства.
Сообщается также, что обвиняемые фигурируют в уголовном деле в отношении директора Центра спортивной подготовки сборных команд России (ФГБУ «ЦСП») Александра Кравцова, арестованного в сентябре прошлого года. С 2014 по 2018 годы Кравцов являлся главой Союза биатлонистов России (СБР).
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