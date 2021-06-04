Гандболистка «Луча» завершила карьеру в 23 года

Левая крайняя «Луча» Алина Мороз приняла решение завершить карьеру в 23 года, сообщает «Гандбол. Быстрый центр».

«Хочется запечатлеть этот момент у себя в памяти. Сейчас заканчивается мой самый дорогой, эмоциональный, любимый, важный, родной гандбол. Но хочу сказать: ни о чём не жалею. Не жалею об этих годах, проведённых с ним, не жалею о переезде в другой, такой уже родной город. Я искренне любила и люблю эту игру, но обстоятельства и желания кричат о том, что пора заканчивать и развивать себя в другом.



Хочу сказать спасибо всем, кто окружал меня на протяжении многих лет. Благодаря гандболу я такая, какая есть, и всё, что имею, тоже благодаря ему. В общем, спасибо тебе, гандбол, ты мне дал намного больше, чем просто спорт», — сообщила Мороз.

Ранее об уходе из гандбола объявили её одноклубницы — вратарь Валерия Феоктистова и левая крайняя Екатерина Кочева.