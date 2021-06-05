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Призёр ЧМ по ходьбе Мизинов не выступит на турнире в Испании из-за отсутствия визы

Призёр ЧМ по ходьбе Мизинов не выступит на турнире в Испании из-за отсутствия визы
Виталий Весёлый
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Серебряный призёр чемпионата мира по лёгкой атлетике в спортивной ходьбе на 20 км Василий Мизинов не сможет выступить 5 июня на турнире серии World Athletics Challenge в Ла-Корунье. Спортсмен не получил въездную визу.

«Мизинов не выступит на турнире в Испании, так как до сих пор не получил въездную визу. Мы начали её оформлять сразу после того, как получили официальное приглашение на этот турнир, но из-за проблем, вызванных коронавирусом, нас заранее предупредили, что существует вероятность не успеть получить визу к сроку.

Сейчас мы хотим выступить 11 июня на турнире в Литве и пытаемся оформить литовскую визу. Очень надеюсь, что на этот раз у нас всё получится», — приводит слова личного тренера атлета Елены Сайко ТАСС.

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