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«Чеховские медведи» разгромили ЦСКА и в 20-й раз стали чемпионами России

«Чеховские медведи» разгромили ЦСКА и в 20-й раз стали чемпионами России
Елена Чистова
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Гандболисты «Чеховских медведей» в 20-й раз подряд стали чемпионами России по гандболу. Во втором матче финальной серии мужской Суперлиги. «Чеховские медведи» на своей площадке разгромили московский ЦСКА со счётом 32:21. В первом матче, неделю назад в столице, победу также праздновали подмосковные гандболисты — 29:24.

Самым результативным игроком матча стал Сергей Марк Косоротов из «Чеховских медведей», забивший семь мячей. Пять раз отличился Дмитрий Киселёв. В составе московской команды столько же мячей на счету Дмитрия Ильченко.

«Чеховские медведи» выигрывают чемпионат России начиная с 2002 года.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Финал. Второй матч

«Чеховские медведи» (Московская область) – ЦСКА (Москва) – 32:21 (15:11).

Первый матч – 29:24.

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