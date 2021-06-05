«Чеховские медведи» разгромили ЦСКА и в 20-й раз стали чемпионами России

Гандболисты «Чеховских медведей» в 20-й раз подряд стали чемпионами России по гандболу. Во втором матче финальной серии мужской Суперлиги. «Чеховские медведи» на своей площадке разгромили московский ЦСКА со счётом 32:21. В первом матче, неделю назад в столице, победу также праздновали подмосковные гандболисты — 29:24.
Самым результативным игроком матча стал Сергей Марк Косоротов из «Чеховских медведей», забивший семь мячей. Пять раз отличился Дмитрий Киселёв. В составе московской команды столько же мячей на счету Дмитрия Ильченко.
«Чеховские медведи» выигрывают чемпионат России начиная с 2002 года.
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Финал. Второй матч
«Чеховские медведи» (Московская область) – ЦСКА (Москва) – 32:21 (15:11).
Первый матч – 29:24.
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