Тансыккужина ответила Слуцкой, назвавшей непрофессиональной её реакцию на убранный флаг

Российская шашистка Тамара Тансыккужина ответила двукратному призёру Олимпийских игр фигуристке Ирине Слуцкой, которая назвала непрофессионализмом реакцию спортсменки на убранный во время матча флаг.

Во время четвёртого раунда матча за мировую шашечную корону против польки Наталии Садовской в Варшаве секретарь соревнований подошел к столу и убрал российский флаг. Ту партию Тансыккужина проиграла, но в итоге защитила титул, став семикратной чемпионкой мира по шашкам.

«У каждого человек может быть своё мнение. У нее тоже может быть своё мнение. Я свою работу сделала. У меня к её реакции никаких претензий нет. Вот если бы я не выиграла, то тогда у меня были бы претензии к себе. Меня это не задевает. Её право так думать, но если бы я проиграла, то её слова были бы на 200% верны», — приводит слова Тансыккужиной «Спорт-экспресс».