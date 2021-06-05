Игорь Кобзарь объяснил, почему Россия проиграла Польше в Лиге наций

Капитан и связующий сборной России по волейболу Игорь Кобзарь прокомментировал поражение от команды Польши (1:3) в шестом туре предварительного этапа Лиги наций.
«Мы неплохо сыграли в первой партии, а потом Польша начала выполнять очень сложные подачи, которые сыграли важную роль в этом матче. Мы не смогли ответить им тем же или найти способ так же подавать. По-моему, переломным моментом стала именно подача, которая имела решающее значение для результата этого матча», — приводит слова Кобзаря пресс-служба Лиги наций.
Сборная России подала шесть эйсов за матч. У команды Польши только Вильфредо Леон набрал 7 из 25 очков, подавая навылет.
Ранее российские волейболисты обыграли команды Нидерландов, Ирана, США и Австралии, а также на тай-брейке уступили сборной Японии. Следующий матч Лиги наций мужская сборная России проведёт 9 июня с командой Франции.
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