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Галсан Базаржапов завоевал серебро на чемпионате Европы по стрельбе из лука

Галсан Базаржапов завоевал серебро на чемпионате Европы по стрельбе из лука
Елена Чистова
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Россиянин Галсан Базаржапов завоевал серебро в стрельбе из классического лука на чемпионате Европы, который проходит в Анталье (Турция). В финальной стрельбе Базаржапов уступил испанцу Пабло Аче со счётом 4:6.

Бронзовым призёром стал немец Мориц Визер, который в матче за третье место нанес поражение соотечественнику Флориану Унруху – 6:0.

Ранее мужская сборная России по классическому луку, в которую входят Базаржапов, Алдар Цыбикжапов и Бэлигто Цынгуев, завоевала бронзовые награды командного турнира, одолев испанцев — 5:4.

В том же виде программы российские лучницы Елена Осипова, Светлана Гомбоева и Ксения Перова заняли первое место, победив в финальной стрельбе представительниц Германии — 5:3.

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