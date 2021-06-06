Ирина Королёва: сделаем всё возможное, чтобы побороться за медаль Лиги наций

Волейболистка сборной России Ирина Королёва прокомментировала победу в матче седьмого тура Лиги наций с командой Доминиканской Республики со счётом 3:2 (25:18, 21:25, 25:20, 22:25, 15:8). Для россиянок эта победа стала четвёртой в семи матчах турнира.
«Тяжело припомнить лёгкую победу над Доминиканской Республикой. Это сильная команда с высокими игроками и сильной атакой, для нас было очень важно выиграть этот матч. Каждый игрок всегда стремится к победам и медалям. Мы проиграли несколько матчей в предыдущих турах, но сделаем всё возможное, чтобы побороться здесь за медаль», — приводит слова Королёвой пресс-служба Лиги наций.
Ранее россиянки обыграли команды Германии, Бельгии, Италии, а также уступили сборным Нидерландов, Бразилии и Японии. Завтра, 7 июня, подопечные Серджо Бузато сыграют с командой Таиланда.
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