Женская сборная России по волейболу обыграла Таиланд и одержала пятую победу в Лиге наций

Женская сборная России по волейболу одержала пятую победу на предварительном этапе Лиги наций — 2021. Соревнования проходят в Римини (Италия).

В матче восьмого тура подопечные Серджо Бузато одолели команду Таиланда со счётом 3:1 (25:14, 18:25, 25:14, 25:20).

Ранее россиянки обыграли команды Германии, Бельгии, Италии и Доминиканской Республики, а также уступили сборным Нидерландов, Бразилии и Японии. Завтра, 8 июня, подопечные Бузато сыграют с командой Турции, которая, равно как и сборная США, не потерпела ни одного поражения, выиграв семь матчей. Следом идёт сборная Бразилии (6-1).

Волейбол. Лига наций. Женщины. Римини, Италия

Предварительный раунд. Восьмой тур

Россия — Таиланд — 3:1 (25:14, 18:25, 25:14, 25:20).