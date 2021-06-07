Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Женская сборная России по волейболу обыграла Таиланд и одержала пятую победу в Лиге наций

Женская сборная России по волейболу обыграла Таиланд и одержала пятую победу в Лиге наций
Александр Насонов
Комментарии

Женская сборная России по волейболу одержала пятую победу на предварительном этапе Лиги наций — 2021. Соревнования проходят в Римини (Италия).

В матче восьмого тура подопечные Серджо Бузато одолели команду Таиланда со счётом 3:1 (25:14, 18:25, 25:14, 25:20).

Ранее россиянки обыграли команды Германии, Бельгии, Италии и Доминиканской Республики, а также уступили сборным Нидерландов, Бразилии и Японии. Завтра, 8 июня, подопечные Бузато сыграют с командой Турции, которая, равно как и сборная США, не потерпела ни одного поражения, выиграв семь матчей. Следом идёт сборная Бразилии (6-1).

Волейбол. Лига наций. Женщины. Римини, Италия
Предварительный раунд. Восьмой тур

Россия — Таиланд — 3:1 (25:14, 18:25, 25:14, 25:20).

Лига наций (ж). Предварительный этап
07 июня 2021, понедельник. 11:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 1
Таиланд
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021