Дзюдоист Якуб Шалимов завоевал бронзу чемпионата мира

Российский дзюдоист Якуб Шалимов завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 66 кг на чемпионате мира, который проходит в Будапеште (Венгрия). В схватке за третье место Шалимов победил азербайджанца Орхана Сафарова.
Чемпионом мира стал японец Дзёсиро Маруяма, поборовший в финале итальянца Мануэля Ломбардо. Ещё одним бронзовым призёром стал Баскху Йондонперениел из Монголии.
Ещё один россиянин Мурад Чопанов, также выступающий в весе до 66 кг, завершил борьбу на стадии 1/8 финала.
Для российских дзюдоистов эта медаль стала второй на турнире. 6 июня Яго Абуладзе стал чемпионом мира в весовой категории до 60 кг.
Дзюдо. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия
Мужчины. До 66 кг
1. Дзёсиро Маруяма (Япония).
2. Мануэль Ломбардо (Италия).
3. Якуб Шамилов (Россия) и Баскху Йондонперениел (Монголия)…
9-16. Мурад Чопанов (Россия).
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