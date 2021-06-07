Дзюдоист Якуб Шалимов завоевал бронзу чемпионата мира

Российский дзюдоист Якуб Шалимов завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 66 кг на чемпионате мира, который проходит в Будапеште (Венгрия). В схватке за третье место Шалимов победил азербайджанца Орхана Сафарова.

Чемпионом мира стал японец Дзёсиро Маруяма, поборовший в финале итальянца Мануэля Ломбардо. Ещё одним бронзовым призёром стал Баскху Йондонперениел из Монголии.

Ещё один россиянин Мурад Чопанов, также выступающий в весе до 66 кг, завершил борьбу на стадии 1/8 финала.

Для российских дзюдоистов эта медаль стала второй на турнире. 6 июня Яго Абуладзе стал чемпионом мира в весовой категории до 60 кг.

Дзюдо. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия

Мужчины. До 66 кг

1. Дзёсиро Маруяма (Япония).

2. Мануэль Ломбардо (Италия).

3. Якуб Шамилов (Россия) и Баскху Йондонперениел (Монголия)…

9-16. Мурад Чопанов (Россия).