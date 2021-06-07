Путин поздравил дзюдоиста Абуладзе с победой на чемпионате мира
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Президент России Владимир Путин поздравил дзюдоиста Яго Абуладзе с победой на чемпионате мира в весовой категории до 60 кг.
«Уважаемый Яго Джумберович! Поздравляю Вас с большим, настоящим триумфом. Настойчивость, упорный труд и отличные борцовские качества помогли Вам добиться уверенной победы на чемпионате мира, убедительно подтвердить высокий класс подготовки представителей отечественной школы дзюдо. Желаю Вам новых достижений и всего наилучшего», — приводит текст телеграммы президента официальный сайт Кремля.
В финальной схватке чемпионата мира, который проходит в Будапеште (Венгрия), Абуладзе победил представителя Казахстана Гусмана Кыргызбаева.
Абуладзе принёс России первую золотую медаль чемпионата мира за 10 лет.
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