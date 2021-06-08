В Китае фотограф обогнал бегунов на стометровке. Видео

На одном из университетских соревнований по лёгкой атлетике в городе Датуне (Китай) произошёл курьёзный случай. Фотограф, решивший снять максимально полное видео забега на 100 м, неожиданно опередил всех участников. В видео показано, как фотограф, расположившийся сбоку от дорожек, бежит рядом с легкоатлетами и опережает их, причём ему не помешала сделать это камера весом примерно в 1,5 кг.

Мировой рекорд в беге на 100 м принадлежит легендарному ямайскому спринтеру Усэйну Болту. На чемпионате мира 2009 года в Берлине (Германия) спортсмен преодолел дистанцию за 9,58 секунды. У женщин высшее достижение принадлежит американской легкоатлетке Флоренс Гриффит-Джойнер. На чемпионате США 1988 года она пробежала 100 м за 10,49 секунды.