Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Виктор», завоевавший бронзу гандбольной Суперлиги, может прекратить существование

«Виктор», завоевавший бронзу гандбольной Суперлиги, может прекратить существование
Антон Шебика
Комментарии

Ставропольский «Виктор», завоевавший бронзу российской Суперлиги, может прекратить своё существование. У клуба большая задолженность перед игроками. Гандболисты Антон Отрезов, Алексей Поляков и Иван Некрасов уже покинули «Виктор».

«Другие игроки хотят остаться, и мы руководством клуба хотим сохранить состав, но сейчас стоит вопрос о существовании клуба и его продолжении. О тяжёлой ситуации известно министру спорта СК Андрею Толбатову», — цитирует руководителя гандбольного клуба «Виктор» Ивана Фиева «Победа 26».

Единственным источником финансирования команды являются субсидии из минспорта края.

«Для того чтобы команда существовала, необходимо больше средств. Большая часть финансовой нагрузки — это зарплаты игроков, так как это профессиональный спорт. Выплачивать заработную плату от субсидий мы не можем, но тех средств и не хватило бы», — сказал Фиев.

Новость по теме
«Виктор» одолел «СГАУ-Саратов» и завоевал бронзу чемпионата России по гандболу
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021