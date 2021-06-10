«Виктор», завоевавший бронзу гандбольной Суперлиги, может прекратить существование

Ставропольский «Виктор», завоевавший бронзу российской Суперлиги, может прекратить своё существование. У клуба большая задолженность перед игроками. Гандболисты Антон Отрезов, Алексей Поляков и Иван Некрасов уже покинули «Виктор».
«Другие игроки хотят остаться, и мы руководством клуба хотим сохранить состав, но сейчас стоит вопрос о существовании клуба и его продолжении. О тяжёлой ситуации известно министру спорта СК Андрею Толбатову», — цитирует руководителя гандбольного клуба «Виктор» Ивана Фиева «Победа 26».
Единственным источником финансирования команды являются субсидии из минспорта края.
«Для того чтобы команда существовала, необходимо больше средств. Большая часть финансовой нагрузки — это зарплаты игроков, так как это профессиональный спорт. Выплачивать заработную плату от субсидий мы не можем, но тех средств и не хватило бы», — сказал Фиев.
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