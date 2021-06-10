Стало известно, кто из гимнастов представит Россию на Олимпиаде в командном многоборье

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала, в каком составе национальная команда выступит на Олимпийских играх в Токио (Япония) в командном многоборье. Олимпиада запланирована на период с 23 июля по 8 августа.

«С составом в многоборье на Олимпийские игры мы определились. У ребят мы рассчитываем на Артура Далалояна, у которого ещё есть почти месяц на восстановление, которое идёт хорошо. Да и равноценной замены ему нет. Поэтому состав в многоборье – это прежде всего Никита Нагорный, Давид Белявский, Артур Далалоян и Александр Карцев. У девочек – Ангелина Мельникова, Виктория Листунова, Владислава Уразова и, по всей вероятности, Елена Герасимова. Вопрос стоит между Герасимовой и Лилией Ахаимовой. Но Герасимова понадёжнее», — приводит слова Родионенко «РИА Новости».