«Допрыгался, но ничего страшного. Это спорт». Гимнаст Далалоян — о травме и пропуске ЧЕ

Трёхкратный чемпион мира Артур Далалоян рассказал о травме, из-за которой пропускает чемпионат Европы по спортивной гимнастике в Базеле (Швейцария).

Во время тренировки перед континентальным первенством Далалоян получил повреждение ахиллова сухожилия, спортсмен был прооперирован и уже восстанавливается.

«Травма — это не очень приятная для меня тема, к которой даже не хочется возвращаться. Сейчас восстанавливаюсь, я ни на день не забросил тренировки. Держу себя в ежовых рукавицах. Ахилл не давал мне покоя, я мучился две недели подготовки и не мог выполнять полный тренировочный объём. Почему тренировался? Это моя работа. Тогда это не казалось очевидной травмой, не было нужды ехать в больницу и делать МРТ. Делал всё через боль, конечно. Да, допрыгался, но ничего страшного. Это спорт.

На восстановление — шесть недель. Врачи сказали, что после можно будет снимать гипс и всё остальное. Дай бог, что к Олимпиаде всё будет хорошо. Важно сейчас грамотно и аккуратно подойти к восстановлению. Обидно ли, что пропускаю чемпионат Европы? Нет. Вместо меня поехал Кирилл Прокопьев, представитель владимирской школы гимнастики. И я накануне очень расстроился, когда он допустил ошибку на коне и не попал в финал. Хотя на вольных он всё сделал здорово. В целом ребята отлично прошли квалификацию. Есть недочёты, конечно, но сейчас не время выходить на пик формы», — приводит слова Далалояна «Матч ТВ».