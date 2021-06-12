Анжелика Сидорова: критерии ВФЛА непонятно, что значат

Российская легкоатлетка, специализирующаяся в прыжках с шестом, Анжелика Сидорова поделилась мнением по поводу своего выступления во Флоренции и отбора на Олимпийские игры.

«Я довольно сильно нервничала. Головой понимала, что всё нормально и в разминке прыжки сложились, но после Дохи всё равно немного переживала, что если второй раз не будет результата, то сложится уже какая-то закономерность.

Критерии ВФЛА вообще, честно говоря, непонятно, что значат. Поэтому все спортсмены, мне кажется, нервничать будут до последнего. Я не понимаю, какой там рейтинг указан и как это будет сравниваться. Поэтому пока что… думаю, с 4.91 шансов побольше, но всё равно, до конца сложно быть уверенным», — цитирует Сидорову «Матч ТВ».

Анжелика Сидорова — российская легкоатлетка, специализирующаяся в прыжках с шестом, чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2014 года, чемпионка Европы в помещении 2015 года. Шестикратная чемпионка России в помещении, двукратная чемпионка России.

10 июня Анжелика выиграла прошедший этап Бриллиантовой лиги во Флоренции с результатом 4.91.