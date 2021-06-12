Анжелика Сидорова: критерии ВФЛА непонятно, что значат

Российская легкоатлетка, специализирующаяся в прыжках с шестом, Анжелика Сидорова поделилась мнением по поводу своего выступления во Флоренции и отбора на Олимпийские игры.
«Я довольно сильно нервничала. Головой понимала, что всё нормально и в разминке прыжки сложились, но после Дохи всё равно немного переживала, что если второй раз не будет результата, то сложится уже какая-то закономерность.
Критерии ВФЛА вообще, честно говоря, непонятно, что значат. Поэтому все спортсмены, мне кажется, нервничать будут до последнего. Я не понимаю, какой там рейтинг указан и как это будет сравниваться. Поэтому пока что… думаю, с 4.91 шансов побольше, но всё равно, до конца сложно быть уверенным», — цитирует Сидорову «Матч ТВ».
Анжелика Сидорова — российская легкоатлетка, специализирующаяся в прыжках с шестом, чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2014 года, чемпионка Европы в помещении 2015 года. Шестикратная чемпионка России в помещении, двукратная чемпионка России.
10 июня Анжелика выиграла прошедший этап Бриллиантовой лиги во Флоренции с результатом 4.91.
- 12 июня 2021
-
09:53
-
09:48
- 11 июня 2021
-
23:38
-
23:23
-
23:05
-
21:52
-
19:47
-
17:39
-
15:45
-
14:18
-
14:13
-
12:06
-
10:57
- 10 июня 2021
-
23:33
-
23:13
-
22:16
-
21:51
-
21:14
-
17:21
-
16:00
-
15:21
-
14:54
-
14:37Ян Непомнящий: в шахматах другой допинг Эксклюзив
-
12:10
-
11:22
-
10:17
-
09:53
-
00:52
-
00:36
- 9 июня 2021
-
23:57
-
23:35
-
21:28
-
21:11
-
20:44
-
20:26