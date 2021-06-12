Умер шестикратный чемпион мира по конькобежному спорту Игорь Железовский

На 58 году жизни скончался советский конькобежец Игорь Железовский. Об этом сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

«К сожалению, пока не можем связаться с родными и близкими, чтобы выразить соболезнования и узнать информацию. По нашим сведениям, Железовский скончался сегодня в 07:15. Это безвременная утрата, он легенда нашего спорта. Прощание и похороны состоятся в понедельник», — цитирует Барышеву ТАСС.

Игорь Николаевич Железовский — советский и белорусский конькобежец, заслуженный мастер спорта СССР. Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Беларусь. На его счету шесть побед на чемпионатах мира в спринтерском многоборье, а также серебряная медаль на Олимпиаде в Калгари в 1988-м году и бронза в Лиллехаммере в 1994-м.