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Умер шестикратный чемпион мира по конькобежному спорту Игорь Железовский

Умер шестикратный чемпион мира по конькобежному спорту Игорь Железовский
Георгий Сосно
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На 58 году жизни скончался советский конькобежец Игорь Железовский. Об этом сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

«К сожалению, пока не можем связаться с родными и близкими, чтобы выразить соболезнования и узнать информацию. По нашим сведениям, Железовский скончался сегодня в 07:15. Это безвременная утрата, он легенда нашего спорта. Прощание и похороны состоятся в понедельник», — цитирует Барышеву ТАСС.

Игорь Николаевич Железовский — советский и белорусский конькобежец, заслуженный мастер спорта СССР. Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Беларусь. На его счету шесть побед на чемпионатах мира в спринтерском многоборье, а также серебряная медаль на Олимпиаде в Калгари в 1988-м году и бронза в Лиллехаммере в 1994-м.

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