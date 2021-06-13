Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Белоруска Анастасия Прокопенко завоевала золото ЧМ по современному пятиборью

Белоруска Анастасия Прокопенко завоевала золото ЧМ по современному пятиборью
Елена Чистова
Комментарии

Белорусские пятиборки в третий раз подряд выиграли чемпионат мира. Обладательницей золотой медали в личном первенстве у женщин стала Анастасия Прокопенко, которая также первенствовала в 2018 году, а в 2019-м победу одержала Ольга Силкина.

Лучшей из россиянок в личном первенстве стала Гульназ Губайдуллина, занявшая 12-е место.

Перед лазер-раном лидировала венгерка Мишель Гуйяш. Аделина Ибатуллина стартовала седьмой, спустя 19 секунд. Губайдуллина ушла на дистанцию 12-й, проигрывая венгерке 25 секунд. 16-й начала бег будущая чемпионка Прокопенко, проигрывавшая Гуйяш 32 секунды.

В командном первенстве лучшей стала сборная Германии. Россиянки — на пятом месте.

Современное пятиборье. Чемпионат мира. Каир, Египет
Женщины. Личное первенство

1. Анастасия Прокопенко (Беларусь) – 1353.
2. Элоди Клувель (Франция) – 1341.
3. Мишель Гуйяш (Венгрия) – 1339…
12. Гульназ Губайдуллина (Россия) – 1294.
13. Аделина Ибатуллина (Россия) – 1291…
24. Ульяна Баташова (Россия) – 1251.

Командное первенство

1. Германия – 3960.
2. Венгрия – 3907.
3. Беларусь– 3898.
4. Литва – 3876.
5. Россия – 3836.
6. Италия – 3509.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021