Белоруска Анастасия Прокопенко завоевала золото ЧМ по современному пятиборью

Белорусские пятиборки в третий раз подряд выиграли чемпионат мира. Обладательницей золотой медали в личном первенстве у женщин стала Анастасия Прокопенко, которая также первенствовала в 2018 году, а в 2019-м победу одержала Ольга Силкина.
Лучшей из россиянок в личном первенстве стала Гульназ Губайдуллина, занявшая 12-е место.
Перед лазер-раном лидировала венгерка Мишель Гуйяш. Аделина Ибатуллина стартовала седьмой, спустя 19 секунд. Губайдуллина ушла на дистанцию 12-й, проигрывая венгерке 25 секунд. 16-й начала бег будущая чемпионка Прокопенко, проигрывавшая Гуйяш 32 секунды.
В командном первенстве лучшей стала сборная Германии. Россиянки — на пятом месте.
Современное пятиборье. Чемпионат мира. Каир, Египет
Женщины. Личное первенство
1. Анастасия Прокопенко (Беларусь) – 1353.
2. Элоди Клувель (Франция) – 1341.
3. Мишель Гуйяш (Венгрия) – 1339…
12. Гульназ Губайдуллина (Россия) – 1294.
13. Аделина Ибатуллина (Россия) – 1291…
24. Ульяна Баташова (Россия) – 1251.
Командное первенство
1. Германия – 3960.
2. Венгрия – 3907.
3. Беларусь– 3898.
4. Литва – 3876.
5. Россия – 3836.
6. Италия – 3509.
- 13 июня 2021
-
00:34
- 12 июня 2021
-
21:12
-
20:52
-
20:31
-
17:07
-
15:51
-
14:05
-
12:59
-
12:41
-
11:33
-
09:53
-
09:48
- 11 июня 2021
-
23:38
-
23:23
-
23:05
-
21:52
-
19:47
-
17:39
-
15:45
-
14:18
-
14:13
-
12:06
-
10:57
- 10 июня 2021
-
23:33
-
23:13
-
22:16
-
21:51
-
21:14
-
17:21
-
16:00
-
15:21
-
14:54
-
14:37Ян Непомнящий: в шахматах другой допинг Эксклюзив
-
12:10
-
11:22