Белоруска Анастасия Прокопенко завоевала золото ЧМ по современному пятиборью

Белорусские пятиборки в третий раз подряд выиграли чемпионат мира. Обладательницей золотой медали в личном первенстве у женщин стала Анастасия Прокопенко, которая также первенствовала в 2018 году, а в 2019-м победу одержала Ольга Силкина.

Лучшей из россиянок в личном первенстве стала Гульназ Губайдуллина, занявшая 12-е место.

Перед лазер-раном лидировала венгерка Мишель Гуйяш. Аделина Ибатуллина стартовала седьмой, спустя 19 секунд. Губайдуллина ушла на дистанцию 12-й, проигрывая венгерке 25 секунд. 16-й начала бег будущая чемпионка Прокопенко, проигрывавшая Гуйяш 32 секунды.

В командном первенстве лучшей стала сборная Германии. Россиянки — на пятом месте.

Современное пятиборье. Чемпионат мира. Каир, Египет

Женщины. Личное первенство

1. Анастасия Прокопенко (Беларусь) – 1353.

2. Элоди Клувель (Франция) – 1341.

3. Мишель Гуйяш (Венгрия) – 1339…

12. Гульназ Губайдуллина (Россия) – 1294.

13. Аделина Ибатуллина (Россия) – 1291…

24. Ульяна Баташова (Россия) – 1251.

Командное первенство

1. Германия – 3960.

2. Венгрия – 3907.

3. Беларусь– 3898.

4. Литва – 3876.

5. Россия – 3836.

6. Италия – 3509.