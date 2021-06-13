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Дина Аверина завоевала второе золото ЧЕ за день, став лучшей в упражнении с мячом

Дина Аверина завоевала второе золото ЧЕ за день, став лучшей в упражнении с мячом
Яна Метлёва
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22-летняя россиянка Дина Аверина завоевала второе золото чемпионата Европы за день, показав лучший результат в упражнении с мячом. Ранее она стала чемпионкой Европы в упражнении с обручем.

Российская спортсменка набрала 28,850 балла. Второе место заняла представительница Израиля Линой Ашрам (28,600), третье — белоруска Алина Горносько (28,500). Сестра Дины Арина Аверина показала четвёртый результат (28,200).

Для Дины Авериной это девятое золото с первенства Европы. Также она является двукратной чемпионкой России и 13-кратной чемпионкой мира.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике проходит в Варне (Болгария) и завершится сегодня, 13 июня. На турнире будут разыграны последние путёвки на Олимпиаду в Токио (Япония), однако российские гимнастки этот отбор уже прошли.

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