Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Дина Аверина выиграла золото чемпионата Европы в упражнении с обручем

Дина Аверина выиграла золото чемпионата Европы в упражнении с обручем
Яна Метлёва
Комментарии

22-летняя россиянка Дина Аверина завоевала золотую награду в упражнении с обручем на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Варне (Болгария).

Российская спортсменка набрала 28,350 балла. Второе место заняла представительница Израиля Линой Ашрам (27,850), третьей стала белоруска Анастасия Салос (27,650).

Дина Аверина является двукратной чемпионкой России, 13-кратной чемпионкой мира, а также восьмикратной чемпионкой Европы.

Отметим, что сегодня, 13 июня, на чемпионате Европы пройдут финалы в отдельных видах, что и станет завершением соревнований. На турнире будут разыграны последние путёвки на Олимпиаду в Токио (Япония), однако российские гимнастки этот отбор уже прошли.

Новость по теме
Арина Аверина выиграла золото чемпионата Европы в многоборье, Дина стала третьей
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021