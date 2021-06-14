Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Барселона» выиграла гандбольную Лигу чемпионов

«Барселона» выиграла гандбольную Лигу чемпионов
Антон Шебика
Комментарии

«Барселона» стала победителем мужской гандбольной Лиги чемпионов. В финальном матче, который состоялся в Кёльне (Германия), испанский клуб уверенно обыграл датский «Ольборг» со счётом 36:23. «Барселона» в 10-й раз выиграла Лигу чемпионов, предыдущий трофей был завоёван в сезоне-2014/2015.

Самым ценным игроком финала был назван голкипер «Барселоны» Гонсало Перес де Варгас. Помимо 14 сейвов он отметился тремя голами в пустые ворота соперника.

В матче за третье место встретились две французские команды — «ПСЖ» и «Нант». Парижский клуб оказался сильнее со счётом 31:28. «ПСЖ» занял третье место в Лиге чемпионов второй сезон подряд.

В конце мая женский гандбольный клуб «Вайперс Кристиансанд» стал победителем Лиги чемпионов. В финальном матче норвежская команда одержала победу над французским «Брестом» со счётом 34:28.

Новость по теме
«Виктор», завоевавший бронзу гандбольной Суперлиги, может прекратить существование
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021