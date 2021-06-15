10-летний россиянин побил детский мировой рекорд по отжиманиям

10-летний Ильман Хаджимурадов из посёлка Фёдоровского Сургутского района (Югра) за один подход смог отжаться 5713 раз, тем самым установив мировой рекорд среди детей. Об этом сообщает Regnum. Предыдущий рекорд, установленный в 2019 году, принадлежал 10-летнему Арби Якубову из Грозного, который отжался 4784 раза.
По условиям процедуры, отжимания нужно было сделать в один подход, не отрывая рук от пола, в нижней точке угол должен был составлять 90 градусов. Ильман Хаджимурадов отжимался 3,5 часа.
«Знаю, что Ильман очень долго готовился к этому событию. Несмотря на свой юный возраст, он поставил перед собой очень высокую планку, поэтому болел, переживал за него и за его тренера», — сказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
Тренер Амар Асадов сообщил, что к победе его подопечный шёл упорно, тренируясь ежедневно. Бегали по 15−20 километров каждый день, отжимались по три тысячи повторений.
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