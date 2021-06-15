CAS зарегистрировал иски чемпионов ОИ Сильнова и Антюх к World Athletics

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал иски к Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) от олимпийских чемпионов по лёгкой атлетике Андрея Сильнова и Натальи Антюх. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу организации.
Напомним, Антюх и Сильнов дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Дела были возбуждены на основании отчёта Ричарда Макларена. Спортсмены отстранены с 7 апреля 2021 года. У Антюх аннулируются результаты, которые она показала с 30 июня 2013 года, у Сильнова — с 8 июля 2013 года. Начиная с этих дат атлеты лишаются любых титулов, наград, медалей, очков, призовых мест и денег за участие в соревнованиях.
Сильнов — олимпийский чемпион 2008 года в прыжках в высоту, Антюх первенствовала в беге на 400 метров с барьерами на Олимпиаде 2012 года.
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