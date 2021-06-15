Четверо российских легкоатлетов получили дисквалификации за допинг

Российские легкоатлеты Кирилл Григорьев, Аркадий Николаев, Станислав Серов и Марсель Шагалиев получили по два года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Все спортсмены представляют Чувашию. Они дисквалифицированы за нарушение пункта 2.2 Общероссийских антидопинговых правил («Использование или попытка использования спортсменом запрещённой субстанции или запрещённого метода»). Григорьев дисквалифицирован с 20 июня 2019 года по 19 июня 2021 года, Николаев – с 19 июля 2019 года по 18 июля 2021 года, Серов – с 16 октября 2019 года по 15 октября 2021 года, Шагалиев – с 19 июля 2019 года по 18 июля 2021 года. Аннулирование результатов к спортсменам применено не будет.