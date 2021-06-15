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Игорная зона «Красная Поляна» примет иностранных туристов без виз на серии турниров SPF

Игорная зона «Красная Поляна» примет иностранных туристов без виз на серии турниров SPF
Яна Метлёва
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С 18 по 27 июня в «Казино Сочи» пройдёт очередной этап покерного турнира Sochi Poker Festival Summer. Организаторы отмечают, что в соревнованиях смогут принять участие болельщики чемпионата Европы по футболу, которые имеют возможность находиться в России с 12 июня по 11 июля без визы.

Серия турниров SPF известна не только в России, но и во всём мире и ежеквартально проходит в игорной зоне «Красная Поляна». Соревнования с доступными бай-инами от 250 у.е доступны как для профессионалов, так и для новичков. Каждый участник сможет побороться за крупные призы в более чем 40 состязаниях.

Участники серий SPF и еженедельных турниров «Покерного клуба Сочи» также смогут заработать гарантированные очки в рейтинге «Игрок года». Специальный призовой фонд достанется игрокам, занявшим первые три места в турнирной таблице:

1 место — бай-ины во все турниры SPF в течение года;
2 место — бай-ины во все главные турниры SPF в течение года;
3 место — бай-ин в один из главных турниров SPF в течение года.

Специальным гостем SPF станет рэп-исполнитель ST, он примет участие в турнире в качестве игрока.

Детальное расписание турниров можно найти на сайте.

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